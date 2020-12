1 settimana al mercato - Milan con un difensore in più. E un vice Ibra low cost

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

MILAN

La trattativa per il rinnovo di Calhanoglu procede, seppur non troppo spedita. I rossoneri vogliono prolungare il contratto del turco, anche se c'è distanza fra la proposta, da 3,5 milioni di euro, e la richiesta, da 5 milioni più bonus. Che sia possibile arrivare a metà strada, intorno ai 4,2 milioni più bonus? La sensazione è che quasi l'intenzione sia quella di proseguire insieme, a patto di trovare un accordo economico. Da capire quale sarà anche il futuro di Donnarumma, a solamente sei mesi dalla scadenza e con la possibilità presto di potere firmare con Juventus e Inter.

SIMAKAN E IL VICE IBRA - Quasi certamente arriverà un altro difensore, sebbene Mateo Musacchio non sia intenzionato ad andarsene. Duarte va verso l'uscita, il nome in entrata è quello di Simakan: sia Milan che Strasburgo stanno cercando un accordo, anche se la cifra che balla è fra i 15 e i 20 milioni di euro. A centrocampo non dovrebbero esserci né uscite né entrate fra i titolari, al netto di qualche situazione controversa che porterebbe a un vice Kessie, mentre davanti potrebbe esserci l'inserimento di un attaccante low cost per fare coppia con Ibrahimovic.