1 settimana al mercato - Roma, El Shaarawy è sempre l'obiettivo. Poi un terzino

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

ROMA

I giallorossi non hanno molto da fare sul mercato, forse solo rinforzare l'attacco qualora dovesse andare via Carles Perez. Così per l'esterno continua a piacere Stephan El Shaarawy, dello Shanghai Shenhua, che però è fermo da tempo a causa del mancato rientro nel campionato cinese. Problema ingaggio, come per l'Atalanta. Nei giorni scorsi è stato offerto Gomez, che però costa tra gli 8 e i 12 milioni e quindi non sembra un'opportunità, mentre Fonseca ha avuto Bernard dell'Everton alle sue dipendenze quando era tecnico dello Shakhtar Donetsk.

UN TERZINO IN PIÙ? Da capire quale sarà poi la situazione dei difensori. Se Karsdorp sta facendo bene a destra, uno fra Santon e Bruno Peres potrebbe anche salutare. A sinistra Spinazzola è intoccabile ma potrebbe avere bisogno di un rimpiazzo. Pau Lopez è in uscita, ma il portiere dovrebbe essere questione rimandata a giugno.