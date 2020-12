1 settimana al mercato - Spezia, la priorità è alleggerire la rosa. Anche Galabinov può partire

vedi letture

Manca una settimana al mercato più ravvicinato degli ultimi anni. Lo scorso chiudeva il 5 di ottobre, questo riapre il 4 di gennaio per le prime trattative. Già nel corso dei prossimi giorni potrebbe esserci qualche colpo.

SPEZIA

Chiara e delineata, la linea che adotterà lo Spezia in questa sessione di gennaio. "Dobbiamo sfoltire. Abbiamo una rosa troppo ampia, lo sapevamo. Però se capita qualche occasione per migliorarci la prenderemo in considerazione", ha confessato il ds Meluso ai nostri microfoni nei giorni scorsi. Insomma, priorità alle uscite per alleggerire la rosa di Italiano. Ma con un occhio puntato anche sulle possibili occasioni che si creeranno inevitabilmente col passare delle settimane.

Anche la sorpresa di inizio stagione in uscita? Aveva sorpreso un po' tutti, Andrej Galabinov nelle prime sfide di campionato. Poi un infortunio ne ha ridotto il minutaggio, complice anche l'esplosione di Nzola, e così è possibile che sia proprio il bulgaro a lasciare la Liguria. Chi non lo farà è invece Nzola nonostante gli interessamenti, anche dalla Premier League. Altri profili che potrebbero partire sono Mora e Bartolomei. In entrata attenzione al nome di Edera del Torino: un giocatore che, per caratteristiche, si inserirebbe alla perfezione nelle idee di gioco di Italiano.