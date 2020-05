10 anni di Andrea Agnelli - Da Pogba a Emre Can: le 10 cessioni più ricche

Agnelli e la Juventus: un binomio indissolubile, che dura in maniera sostanzialmente ininterrotta dal 1923. Da dieci anni a questa parte, però, il bianconero si è sposato con un nome nello specifico, all’interno della famiglia: Andrea Agnelli. Presidente della Vecchia Signora dal 19 maggio 2010: dieci anni oggi, appunto. Successi basati anche su ricche cessioni: ecco le 10 più remunerative.

1. Paul Pogba - 105 milioni. Arrivato a zero, tornato all’Old Trafford per diventare la cessione più ricca nella storia della Juve. Annata 2016/17: molti sperano che siano maturi i tempi per un nuovo viaggio Manchester-Torino.

2. Joao Cancelo - 65 milioni. Una sola stagione alla corte di Allegri, poi l’arrivo di Sarri e la chiamata di Guardiola: +25 milioni nel giro di dodici mesi. Affare.

3. Leonardo Bonucci - 42 milioni. L’estate del 2017 è quella del Milan che prova a rinascere strappando il centrale, fresco di attriti con il tecnico livornese, ai campioni d’Italia. Non andrà benissimo.

4. Arturo Vidal - 37 milioni. Pietra angolare della Juve di Conte, è il grande sacrificio della stagione 2016/2017. Passa al Bayern, torna in Germania. Era stato acquistato dalla Juventus per poco più di 10 milioni.

5. Mattia Caldara - 35 milioni.

Un anno dopo Bonucci, nell’affare per il ritorno di Bonucci a Torino, il Milan ci riprova. Stessa valutazione per i due, ai rossoneri va male, complice la sfortuna, un’altra volta.

6. Alvaro Morata - 30 milioni. La recompra. Dopo due anni alla Juventus, che lo aveva acquistato nel 2014 per 20 milioni di euro, il Real Madrid decide di esercitare il riacquisto. Oggi gioca per i rivali in biancorosso.

7. Leonardo Spinazzola - 29 milioni. Cresciuto in bianconero, prova a tenerselo stretto fino all’ultimo ma infine cede alle lusinghe della Roma. Nell’ambito della sua cessione, i bianconeri hanno abbracciato Luca Pellegrini.

8. Kingsley Coman - 28 milioni. Per molti è stato un affare prematuro. Approdato a Torino nel 2014 dal PSG, dopo una sola stagione finisce al Bayern Monaco in prestito oneroso (7 milioni) più riscatto fissato a 21. Oggi vale almeno 40 milioni.

9. Moise Kean - 27 milioni. Finora, l’affare l’ha fatto la Vecchia Signora, perché il bilancio all’Everton parla di 22 presenze e 1 gol. Il futuro, però, è comunque dalla sua.

10. Emre Can - 25 milioni. Cessione freschissima, roba di gennaio. Arriva a parametro zero, con Allegri trova un certo spazio. Sotto Sarri finisce fuori lista Champions e polemizza, poi sfrutta male gli spiragli concessi.