I 100 giocatori più costosi per il CIES: Mbappé domina, solo 2 italiani. E CR7 è 70°!

vedi letture

Il CIES, International Center for Sports Studies, ha stilato una classifica riguardante i giocatori più costosi del mondo. E al comando, facile da prevedere, c’è Kylian Mbappé del PSG. Il fenomeno transalpino, secondo gli algoritmi, ha una valutazione stimata in 259,2 milioni di euro. A conti fatti, oltre 60 milioni in più rispetto al secondo giocatore della classifica, ovvero Raheem Sterling del Manchester City (194,7 milioni). Chiude il podio Jadon Sancho del Borussia Dortmund, la cui valutazione si attesta sui 179,1 milioni di euro. Gli inglesi ed il campionato inglese dominano incontrastati in quanto a presenze, visto che dopo Sancho ecco Trent Alexander-Arnold, Marcus Rashford, Mohamed Salah e Sadio Mané. Chiudono la top10 Antoine Griezmann, Alphonso Davies e Harry Kane.

Messi 22°, Neymar 37°, CR7 70°

Erling Haaland, nuovo fenomeno del calcio mondiale, è 15° a quota 107,3 milioni mentre il primo giocatore presente in classifica del campionato italiano è Matthijs De Ligt della Juventus, 18° con un valore stimato di 104,7 milioni di euro. Al 22° posto ecco Leo Messi (100,1 milioni), seguito al 23° posto da Lautaro Martinez dell’Inter (98,9 milioni). Neymar è solo 37°, con un valore di 82,7 milioni di euro.

Gli altri giocatori presenti del campionato italiano sono Romelu Lukaku (30° - 90,3 milioni), Fabian Ruiz (39° - 81 milioni), Rodrigo Bentancur (50° - 74,2 milioni), Paulo Dybala (56° - 70,1 milioni), Christian Eriksen (61° - 66 milioni), Cristiano Ronaldo (70° - 62,8 milioni), Milan Skriniar (93° - 49,7 milioni) e Sergej Milinkovic-Savic (97° - 49 milioni).

Il primo giocatore italiano in lista è invece Nicolò Zaniolo che si piazza al 55° posto con un valore di 70,1 milioni di euro, il secondo e ultimo in top100 è Nicolò Barella (59° - 67,2 milioni).

Questa la Top10 dei 10 giocatori più costosi del mondo secondo il CIES:

1. Kylian Mbappé (PSG), 259.2 milioni di euro

2. Raheem Sterlin (Man City), 194.7 milioni di euro

3. Jadon Sancho (Bor. Dortmund), 179.1 milioni di euro

4. Trent Alexander-Arnold (Liverpool), 171.1 milioni di euro

5. Marcus Rashford (Man United), 152.3 milioni di euro

6. Mohammed Salah (Liverpool), 144.9 milioni di euro

7. Sadio Mané (Liverpool) 139.2 milioni di euro

8. Antoine Griezmann (Barcellona), 136.4 milioni di euro

9. Alphonso Davies (Bayern Monaco), 133.5 milioni di euro

10. Harry Kane (Tottenham), 118.7 milioni di euro