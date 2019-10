15 anni di Messi - Cosa fanno oggi i compagni in campo all'esordio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

16 ottobre 2004, mancano sette minuti alla fine di Espanyol-Barcellona. I blaugrana, in vantaggio di misura da inizio gara grazie al gol di Deco, sono guidati da Frank Rijkaard, che decide di far esordire un ragazzino cresciuto nella Masia, col numero 30 sulla schiena. È più piccolo di tutti, ma li salta come birilli, anche se in quel Barça brilla soprattutto la stella di Ronaldinho. È Lionel Messi, ieri sera ha vinto la sua sesta Scarpa d'Oro e quindici anni fa esordiva con la maglia del Barcellona.

Chi giocava con lui? Al momento dell'ingresso in campo, il Barça era schierato in campo con un 4-3-3, marchio di fabbrica. In porta Victor Valdes; difesa a quattro: Belletti, Oleguer, Puyol, van Bronckhorst; centrocampo: Iniesta, Marquez, Xavi; attacco: Messi, Larsson, Ronaldinho.

Cosa fanno adesso? Aggiungiamo Deco e Samuel Eto'o, e scopriamo cosa fanno oggi i dodici compagni di Messi alla prima con la maglia del Barcellona.

Victor Valdes: ha smesso nel 2017. Da questa stagione allena: ha iniziato alla guida dell'Under 19 del Barça, ma dieci giorni fa, dopo una litigata furiosa con Patrick Kluivert, è stato licenziato in tronco.

Juliano Belletti: ha smesso nel 2011. È ambasciatore del Barcellona, recentemente ha dichiarato di voler iniziare ad allenare.

Oleguer Presas: ha smesso nel 2011. Si è lanciato quasi subito in politica: nel 2012 si è candidato per Crida a Sabadell, nel 2017 si è canditato per CUP a Barcellona.

Carles Puyol: ha smesso nel 2014. È stato per un breve periodo un dirigente del Barcellona, oggi collabora con la UEFA ed è ambasciatore di Euro 2020.

Giovanni van Bronckhorst: ha smesso nel 2010. Dal 2015 al 2019 ha allenato il Feyenoord, vincendo una Eredivisie.

Andrés Iniesta: gioca in Giappone col Vissel Kobe.

Rafa Marquez: ha smesso nel 2018. Attualmente è presidente dell'Atlas, in Messico.

Xavi: ha smesso nel 2019. Attualmente allena l'Al-Sadd, in Qatar.

Henrik Larsson: ha smesso nel 2009. Ha iniziato la carriera di allenatore, ad agosto ha dato le dimissioni dall'Helsingborg.

Ronaldinho: ha smesso nel 2018. Immaginiamo sorrida ancora, anche se in Brasile sono circolate voci preoccupanti sulla liquidità dei suoi conti bancari.

Samuel Eto'o: ha smesso nel 2019. Collabora con la CAF, l'equivalente africano della UEFA.

Deco: ha smesso nel 2013. Ha iniziato la carriera di agente sportivo, con il suo storico procuratore Jorge Mendes. È anche ambasciatore per Euro 2020.