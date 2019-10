15 anni di Messi - La bacheca del Barça prima e dopo l'esordio di Lionel

© foto di Imago/Image Sport

16 ottobre 2004, mancano sette minuti alla fine di Espanyol-Barcellona. I blaugrana, in vantaggio di misura da inizio gara grazie al gol di Deco, sono guidati da Frank Rijkaard, che decide di far esordire un ragazzino cresciuto nella Masia, col numero 30 sulla schiena. È più piccolo di tutti, ma li salta come birilli, anche se in quel Barça brilla soprattutto la stella di Ronaldinho. È Lionel Messi, ieri sera ha vinto la sua sesta Scarpa d'Oro e quindici anni fa esordiva con la maglia del Barcellona.

Cambiando la storia dei catalani. La stagione 2004/2005 (quella dell'esordio di Messi) segnerà il ritorno alla vittora del titolo nazionale da parte del Barça: non succedeva dal 1999. Oggettivamente, l'argentino ebbe un peso molto relativo (appena 7 presenze) in quel successo, e se vogliamo dare meriti a un singolo giocatore non si può premiare che Ronaldinho, il vero fautore della rinascita catalana. Già nei successi della stagione successiva (Liga e Champions League) il contributo della Pulce (8 gol in 25 apparizioni stagionali) si fece ben più decisivo, per poi diventare determinante di stagione in stagione. Sta di fatto che i numeri sono sotto gli occhi di tutti: in 105 anni di storia il Barcellona, fondato nel 1899, aveva vinto 16 volte il campionato e una sola volta la Champions League/Coppa dei campioni. Da 15 anni a questa parte, invece, sono arrivati 10 successi in Liga e quattro Champions: un cambio di passo alquanto netto. Di seguito, il riepilogo dei trofei vinti dal Barcellona prima e dopo l'esordio di Messi. Per chiarezza, abbiamo tenuto in considerazione soltanto trofei ancora esistenti (escludendo, per esempio, la Coppa delle Coppe).

La bacheca del Barcellona fino alla stagione 2004/2005 - (primo titolo risalente alla stagione 1910)

16 campionati spagnoli

1 Champions League

24 Coppe di Spagna

2 Supercoppe Uefa

5 Supercoppe di Spagna

La bacheca del Barcellona dalla stagione 2004/2005 a oggi

10 campionati spagnoli

4 Champions League

6 Coppe di Spagna

3 Supercoppe UEFA

3 Coppe del mondo per club

8 Supercoppe di Spagna