17 anni di Della Valle - 10 capitani: da Di Livio ad Astori. Per sempre

© foto di Federico De Luca

Da Angelo Di Livio a German Pezzella, passando per Manuel Pasqual e il compianto quanto indimenticabile Davide Astori. Nell'era Della Valle sono stati in tutto dieci i capitani che hanno indossato la fascia con la maglia viola addosso. Il primo, come detto, è stato Di Livio, dalla Serie C2 alla A, per un totale di 76 presente. Poi il testimone passò a Luca Ariatti per un campionato e successivamente a Dario Dainelli. Sempre italiani dunque e lo furono anche Riccardo Montolivo, Alessandro Gamberini e Manuel Pasqual, con quest'ultimo che è stato davvero a lungo il capitano viola.

Gli ultimi anni - Dopo l'addio del terzino nel 2016 sono stati ben quattro i giocatori a indossare la fascia: il primo è stato Gonzalo Rodriguez, poi è stato il turno di Davide Astori, fino al giorno della sua scomparsa (ma l'ex numero 13 lo sarà per sempre nella Fiorentina), e infine è toccato a Milan Badelj e German Pezzella. Chi sarà il prossimo, con l'arrivo di Commisso?

La lista completa -

1 - Angelo Di Livio

2 - Luca Ariatti

3 - Dario Dainelli

4 - Riccardo Montolivo

5 - Alessandro Gamberini

6 - Manuel Pasqual

7 - Gonzalo Rodriguez

8 - Davide Astori

9 - Milan Badelj

10 - German Pezzella