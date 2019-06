17 anni di Della Valle - Da Pasqual a Dainelli, la top10 delle presenze

© foto di Federico De Luca

Campioni, meteore, giocatori 'normali', tante scommesse vinte e qualcuna persa. I 17 anni di gestione della Fiorentina da parte della famiglia Della Valle hanno portato in riva all'Arno giocatori diventati col tempo veri e propri primatisti in fatto di presenze. E in testa alle classifiche riguardanti questo lasso di tempo c'è, senza grosse sorprese, l'ex capitano Manuel Pasqual, rimasto a Firenze un decennio per un totale di 356 gare giocate (secondo in senso assoluto dietro solo ad Antognoni).

Alle spalle del terzino, comunque staccato di diverse posizioni, ecco a sorpresa Riccardo Montolivo, altro giocatore proprietario della fascia di capitano in certi frangenti. Per lui 7 anni in viola per un totale di 261 presenze. Completa il podio un altro ex capitano gigliato come Alessandro Gamberini, in totale 7 anni e 225 presenze fiorentine.

Di seguito la top10 dei giocatori con più presenze dell'era Della Valle:

1 - Manuel Pasqual, 356 presenze

2 - Riccardo Montolivo, 261 presenze

3 - Alessandro Gamberini, 225 presenze

4 - Marco Donadel, 220 presenze

5 - Sebastien Frey, 218 presenze

6 - Borja Valero, 212 presenze

7 - Gonzalo Rodriguez, 203 presenze

8 - Juan Manuel Vargas, 186 presenze

9 - Martin Jorgensen, 181 presenze

10 - Dario Dainelli, 173 presenze

Menzione particolare la merita Angelo Di Livio, che in viola ha giocato 189 partite. Arrivato a Firenze durante la gestione Cecchi Gori, Soldatino fu il trait d'union fra la vecchia gestione e quella della famiglia Della Valle ripartendo dalla C2 dopo il Mondiale con l'Italia. Con i Della Valle al comando Di Livio ha giocato 3 stagioni per un totale di 88 presenze.