17 anni di Della Valle - La classifica dei bomber: Mutu al top

© foto di Alberto Fornasari

E' inevitabile, alla fine dell'era Della Valle, ripercorrere la storia dei grandi attaccanti che hanno vestito la maglia della Fiorentina, stilando una classifica dei migliori 10 marcatori degli ultimi 17 anni*. Molte conferme e alcune piccole sorprese, rappresentano al meglio la storia dell'epoca dellavalliana, spesso composta da attaccanti che prima o dopo hanno fatto un pezzo di storia della nostra Serie A.

IL PODIO - Il goleador più celebre della storia recente della Fiorentina non può altro che essere Luca Toni, bomber che nella stagione 2005-2006, quella che avrebbe portato la Nazionale al Mondiale vinto in Germania con lo stesso attaccante protagonista, riuscì a segnare la bellezza di 31 gol in Serie A. Il bello, è che Lucone non sale sul podio di questa speciale classifica, perché si attesta solo al quarto posto con 57 reti in 99 partite. Al primo posto troviamo il numero 10 più amato dell'era Della Valle, ovvero Adrian Mutu, con 69 reti in 143 partite. Al secondo posto "suona il violino" di Alberto Gilardino, con 63 reti in 157 partite. Infine, la medaglia di bronzo va intorno al collo di Christian Riganò, bomber "muratore" che trascinò la Fiorentina dalla C2 alla Serie A.

LA MEDIA GOL - Una classifica che ovviamente viene sconvolta dalla media gol, con Christian Riganò che balza in testa con un gol ogni 1,61 partite. Al secondo posto sale Toni con un gol ogni 1,73 partite. Mutu scende di due posizioni rispetto alla classifica totale con un gol ogni 2,07 partite.

1° - Adrian Mutu 69 in 143 (1 gol ogni 2.07 partite)

2° - Alberto Gilardino 63 in 157 (1 gol ogni 2,49 partite)

3° - Christian Riganò 62 in 100 (1 gol ogni 1,61 partite)

4° - Luca Toni 57 in 99 (1 gol ogni 1,73 partite)

5° - Stevan Jovetic 40 in 134 (1 gol ogni 3,35 partite)

6° - Khouma Babacar 39 in 128 (1 gol ogni 3,28 partite)

7° - Josip Ilicic 37 in 138 (1 gol ogni 3,73 partite)

8° - Giampaolo Pazzini 34 in 135 (1 gol ogni 3,97 partite)

9° - Nikola Kalinic 33 in 84 (1 gol ogni 2,55 partite)

10° - Juan Cuadrado 26 in 106 (1 gol ogni 4,08 partite)

* N.B. in tutte le competizioni