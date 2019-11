5 big per il futuro: Kulusevski per la Svezia, Svizzera con Okafor

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del '99 per ogni scheda.

5 big per il futuro Dopo aver analizzato le varie Nazioni con 5 talenti ciascuna, è il turno di concentrarci sul migliore delle altre. Cinque schede, venticinque nazionali in ordine alfabetico. Il quintetto è bello ricco di spunti e di potenziali campioni. In Serie A gioca già un ragazzo di proprietà dell'Atalanta, in prestito al Parma, desiderato da tante big come Dejan Kulusevski. Origini macedoni, il nazionale svedese dividerà il futuro del dopo Zlatan Ibrahimovic con la punta Alexander Isak. In Ucraina, poi, cresce Andrii Lunin: il portiere è di proprietà del Real Madrid ma nei suoi prestiti non riesce a trovare spazio, neanche in questa stagione alla Real Valladolid. L'Ungheria non vede invece uno del talento di Dominik Szoboszlai del Salisburgo da decenni, la Svizzera invece ha una Nazionale giovane, promettente e che sta per riaprire un ciclo. A breve ne sarà parte anche Noah Okafor, esterno mancino d'attacco classe 2000 del Basilea. Infine la Slovenia: Jaka Bijol non è ancor aun campione ma al CSKA Mosca sta cercando di mettere le basi per diventarlo.

SLOVENIA

Jaka Bijol (1999, mediano, CSKA Mosca)

SVEZIA

Dejan Kulusevski (2000, centrocampista centrale, Parma)

SVIZZERA

Noah Okafor (2000, esterno sinistro, Basilea)

UCRAINA

Andrii Lunin (1999, portiere, Real Valladolid)

UNGHERIA

Dominik Szoboszlai (2000, trequartista, Red Bull Salisburgo)