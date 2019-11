5 big per il futuro: Olanda, da De Ligt a Chong. Nidiata da sogno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli Europei si avvicinano e le qualificazioni stanno per terminare. Il quadro del primo Europeo itinerante è praticamente disegnato ma tra chi sogna in grande, come l'Italia, chi cerca conferme, come il Portogallo, c'è anche chi vuole il riscatto. Chi non si è qualificato, chi deve ancora farlo. Chi programma il futuro con un nuovo ciclo o chi sta per chiudere quello fatto di senatori e di big sul Sunset Boulevard. A un passo dal termine della corsa a Euro 2020, Tuttomercatoweb.com analizza il calcio che verrà. Cinque talenti nati dopo il 1 gennaio del '99 per ogni scheda, divisi per nazione.

OLANDA

Fuori dall'ultimo Europeo e dall'ultimo Mondiale, l'Olanda è tornata. Finalmente, perché quella Orange è sempre stata una filosofia, una storia, una tradizione e la sua assenza è pesata molto nell'economia globale del movimento calcio. Il futuro è quello di Donny van de Beek, di Frankie de Jong, di Virgil van Dijk ma pure di Matthijs de Ligt, vent'anni e già il curriculum di un veterano. Di tre che non sono nella lista sotto citata solo per motivi di spazio, vedi il diciottenne attaccante dell'AZ Alkmaar, Myroun Boadu, del compagno di squadra, esterno destro e di due anni più grande, Calvin Stengs e del giallorosso Justin Kluivert. L'Olanda è e sarà quella della punta del PSV Eindhoven Donyell Malen, già in odore di maxi trasferimento, del 2002 sempre del club della Philips Mohamed Ihattaren e di Tahit Chong, riccioluto esterno d'attacco in scadenza con lo United seguito dalla Juventus. Poi, quinto della lista Ryan Gravenberch, mediano dell'Ajax, nel ruolo di Ludovit Reis del Barcellona, di Dani de Wit e di Teun Koopmeiners dell'AZ, mentre in difesa Perr Schuurs e Kik Pierie saranno il futuro ajacide. E dell'Olanda che finalmente è tornata.

Nome: Matthijs de Ligt

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Difensore centrale

Club: Juventus

Nome: Donyell Malen

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Attaccante

Club: PSV Eindhoven

Nome: Mohamed Ihattaren

Anno di nascita: 2002

Ruolo: Trequartista

Club: PSV Eindhoven

Nome: Tahit Chong

Anno di nascita: 1999

Ruolo: Esterno destro

Club: Manchester United

Nome: Ryan Gravenberch

Anno di nascita: 2002

Ruolo: Centrocampista centrale

Club: Ajax