50 giorni al mercato, Bologna: non c'è solo il sogno Ibrahimovic

Fonte: ha collaborato Dario Ronzulli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Bologna, che manca? Al di là del sogno Zlatan Ibrahimovic, che al momento è più una bellissima utopia che un progetto concreto, il mercato invernale del Bologna dovrà necessariamente passare da un rinforzo offensivo. Destro è sempre alle prese con problemi fisici di varia natura, Santander segna con il contagocce, Palacio non può cantare e portare la croce: ecco che un attaccante diventa obiettivo primario per i rossoblu. Inoltre, per quanto emerso in queste giornate di campionato, anche l’innesto di un difensore centrale esperto diventa inevitabile alla luce soprattutto delle difficoltà di ambientamento di Denswil. A centrocampo l’arrivo già programmato di Nicolas Dominguez dal Velez dovrebbe essere sufficiente a rinforzare in maniera sufficiente il reparto.