50 giorni al mercato, Napoli: la rivoluzione è pronta per andare in scena

Cinquanta giorni all'inizio del calciomercato di gennaio. Riparazione o rivoluzione? Oppure immobilismo? Il trivio è dietro l'angolo, perché quello invernale è un periodo di trasferimento buono per soddisfare gli scontenti, per sistemare i reparti claudicanti, oppure per mantenere lo status quo. Oggi Tuttomercatoweb.com dedica speciali, club per club, su cosa manca o su cosa c'è da sistemare.

Napoli, cosa manca? Il caso spogliatoio scoppiato negli ultimi giorni apre qualsiasi scenario. Addii clamorosi, ribaltoni inattesi. E' probabilmente l'approfondimento più complicato, perché dietro l'angolo c'è ogni tipo di soluzione. Un esempio: il Napoli trattava i rinnovi di Dries Mertens e Josè Maria Callejon. Adesso entrambi sembrerebbero vicini all'addio, tanto che per il belga si spreca già l'ipotesi Inter. Allan, che era un caposaldo del progetto, sembra pronto per caricare le valigie e andare altrove. Magari in quella Parigi dove era stato corteggiato, ad altre cifre, in estate. Lorenzo Insigne sarà un caso rimandato all'estate e chissà che sarà allora di Kalidou Koulibaly, Piotr Zielinski e di tutti gli altri. La rivoluzione è pronta, a gennaio d'innesti sembrava che non servissero e invece adesso tutto potrebbe cambiare. Via pure Faouzi Ghoulam, in caso d'acquirente a gennaio anche se non sarà facile, bloccata la cessione di Elseid Hysaj in virtù del ko di Kevin Malcuit.