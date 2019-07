Alla scoperta di... Amione: scommessa Genoa e match winner al Sub15

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Per capirne realmente valore e qualità servirà probabilmente aspettare ancora qualche mese, magari il prossimo anno. Ma il Genoa si sta portando avanti e nelle scorse ora ha praticamente definito l'arrivo di Bruno Amione dal Belgrano. Un'operazione costosa, quasi 5 milioni per un giocatore non ancora maggiorenne. Ma in Argentina sono pronti a scommettere sulle sue potenzialità ed il Grifone, pur con qualche rischio, spera di aver portato a Marassi il naturale sostituto di Cristian Romero.

La storia - Prodotto del settore giovanile del Belgrano, per il momento Amione ha giocato (in termini professionistici) solo e soltanto nel club di Cordoba. Ma il suo nome è già nel giro delle rappresentative giovanili dell'Argentina e negli scorsi mesi si è laureato campione nel Sudamericano Sub 15, battendo in finale il Brasile proprio grazie ad un suo gol.

Le caratteristiche - Classico difensore argentino, con buon fisico (187cm) e di piede mancino, Amione è un centrale bravo nell'impostazione e nella costruzione della manovra, abile anche nel colpo di testa e in marcatura. Per gli addetti ai lavori, ricorda come caratteristiche Nicolas Otamendi.

Nome e cognome: Bruno Amione

Età: 17

Ruolo: difensore centrale

Club di provenienza: Belgrano

Formula del trasferimento: titolo definitivo

Numeri dell'ultima stagione: /