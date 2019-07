Alla scoperta di... Cristo: l'Udinese si regala un delantero dal Real Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parlare poco e agire velocemente. E' stata questa l'idea di lavoro dietro all'acquisto da parte dell'Udinese di Cristo Gonzalez, attaccante classe '97 arrivato dal Real Madrid Castilla. Nella seconda squadra dei Blancos Cristo era la punta di riferimento e le ottime prestazioni coi coetanei gli sono valse anche 4 presenze coi grandi, una in Liga e 3 in Copa del Rey. Un colpo ad effetto su cui ci sono grandi attese, vedremo se la gestione di Tudor riuscirà a far esplodere questo talentino scuola Real Madrid.

La storia - Nato calcisticamente nel Tenerife, club della sua città natale, Cristo esordì in prima squadra nel 2014 e nel 2017, anno del suo passaggio al Real Madrid Castilla, saranno oltre 50 le presenze con la società della Canarie. Come detto nel 2017 il passaggio al Castilla, la squadra B dei Blancos, culminato con l'esordio in Liga lo scorso gennaio. A sorpresa, nei giorni scorsi l'Udinese ha piazzato il colpo assicurandosi il giocatore iberico per le prossime 5 stagioni.

Le caratteristiche - Un tipico attaccante spagnolo, fatto di estro e grande qualità tecnica con la palla fra i piedi. La struttura fisica gli permette di agire sia da prima punta (nel senso spagnolo del termine) che da seconda. Fra le caratteristiche principali, oltre come detto alla qualità palla al piede, c'è una grande mobilità su tutto il fronte d'attacco, un fiuto del gol non comune e una grande freddezza nel battere i calci di rigore.

Nome e cognome: Cristo Gonzalez

Età: 21

Ruolo: attaccante

Club di provenienza: Real Madrid Castilla

Formula del trasferimento: titolo definitivo

Numeri dell'ultima stagione: 41 presenze, 22 gol e 9 assist