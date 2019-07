Alla scoperta di... Elmas: la possibile sorpresa del Napoli di Ancelotti

© foto di Dimitri Conti

Una trattativa lunga e non certo semplice, quella che ha portato Eljif Elmas a Napoli alla corte di Ancelotti. Il tecnico partenopeo si è espresso positivamente in prima persona per il macedone classe '99 e dopo una lunga serie di incontri e mediazioni Aurelio De Laurentiis gli ha regalato il colpo richiesto per rinforzare il centrocampo.

La storia - Elmas nasce calcisticamente in patria, nel Rabotnicki. Nel 2008 passa alla Stella Rossa, dove resterà fino al 2015 prima di tornare al Rabotnicki. Col club di Skopje esordisce fra i professionisti in campionato e prende parte anche a due gare di qualificazione all'Europa League. Nel 2017 il Fenerbahce mette gli occchi su di lui e lo porta in Turchia, facendolo crescere e valorizzandolo al massimo. Fino ad arrivare alla cessione al Napoli per quasi 20 milioni complessivi. Nonostante la giovane età è già un titolare della sua Nazionale.

Le caratteristiche - Un colpo per il futuro buono già per il presente. A discapito della giovane età Elmas ha già una buonissima esperienza, avendo giocato in realtà calde dal punto di vista sportivo e ambientale. Lettura di gioco e qualità nei piedi sono le sue qualità principali alle quali aggiunge una discreta fisicità che gli permette di disimpegnarsi in più ruoli della mediana. Nasce centrale, con caratteristiche tipiche del box to box, ma può agire bene anche da trequartista e all'occorrenza da esterno. Carattere e personalità, Elmas deve probabilmente migliorare nella fase difensiva e nella gestione nell'arco dei 90 minuti. Ma un maestro come Ancelotti è una garanzia in questo senso.

Nome e cognome: Eljif Elmas

Età: 19

Ruolo: centrocapista centrale

Club di provenienza: Fenerbahce

Formula del trasferimento: titolo definitivo a 16 milioni più bonus

Numeri dell'ultima stagione: 40 presenze e 4 gol