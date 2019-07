Alla scoperta di... Nandez: qualità e garra celeste per il Cagliari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cagliari lo aveva individuato già lo scorso anno come pedina ideale per rinforzare il centrocampo di Maran. E quest'estate, dopo gli assalti andati a vuoto dei mesi scorsi, ecco la tanto attesa fumata bianca, col club sardo che si è accordato col Boca Juniors sulla base di 18 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita.

La storia - Prodotto del settore giovanile del Penarol, in Uruguay, Nandez si trasferì al Boca Juniors nell'agosto del 2017. Colonna delle nazionali giovanili del suo paese, dal 2015 è entrato anche nel giro della Celeste e ha partecipato anche alla spedizione russa per i Mondiali del 2018.

Le caratteristiche - Fisico compatto, tipico dei centrocampisti uruguayani, Nandez nasce trequartista e arretra via via il suo raggio d'azione. Gli inizi da rifinitore però raccontano di piedi educati e idee di gioco, qualità che unisce ad aggressività e dinamismo in mezzo al campo oltre ad una buona gestione e protezione del pallone. In patria è soprannominato El Leon, soprannome che nasconde grinta e agonismo con cui affronta le partite.

Nome e cognome: Nahitan Nandez

Età: 23

Ruolo: centrocampista centrale

Club di provenienza: Boca Juniors

Formula del trasferimento: titolo definitivo per 18 milioni

Numeri dell'ultima stagione: 18 presenze, 2 gol e 3 assist