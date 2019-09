Arrivederci e grazie - La top 50 di chi saluta. 15-11: da Praet a Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

15. Dennis Praet - Dalla Sampdoria al Leicester - Titolo definitivo -

Gioiello del calcio belga e di quello europeo, arriva a Genova in cerca della consacrazione e la trova. Pagato 8 milioni di euro nel 2016, viene ceduto per 21 nel mercato appena concluso. E la sua partenza peserà, ne siamo certi. Classe '94, era seguito anche da Inter, Juve, Roma: ha vinto il fascino della Premier League.

14. Steve Nzonzi - Dalla Roma al Galatasaray - Prestito -

Campione del mondo con la Francia, pupillo di Monchi, incognita a Roma. Parte come un Carneade qualsiasi, dopo un'annata in cui gioca tanto (30 presenze) ma spesso con la spina della corrente staccata. Molto statico, ha pagato un'annata storta. Ma gli anni belli di Siviglia non si dimenticano.

13. André Silva - Dal Milan all'Eintracht Francoforte - Prestito -

Chissà se sarà un rimpianto. Perché l'avventura del portoghese in rossonero è stata un continua "potrei ma non voglio". Arriva al Milan per 38 milioni di euro nel 2017 e non segna quanto ci si aspettava. Poi va al Siviglia e segna, ma non sempre e infine il Milan non ci punta. Dopo averlo schierato da titolare alla seconda di campionato. Un'eterna contraddizione.

12. Joao Miranda - Dall'Inter al Jiangsu Suning - Titolo definitivo -

Resta in famiglia, perché non si sa mai. Un curriculum che non ha bisogno di presentazioni: classe '84, brasiliano, ha vinto Confederations Cup e Cop America con la nazionale, la Liga e l'Europa League con l'Atlético Madrid. A Milano, tre stagioni da titolare, mentre l'anno scorso, complice l'età, è stato più soprattutto alternativa.

11. Patrick Cutrone - Dal Milan al Wolverhampton - Titolo definitivo -

A proposito di potenziali rimpianti rossoneri. Esplode nell'ombra, trova spazio alle spalel di un gigante come Higuain e poi scompare dai radar quando arriva Piatek. Il Milan non ci punta, e chissà se non ne pentirà: bagaglio tecnico non raffinatissimo, qualità di movimento più uniche che rare. E quella cattiveria tipica dei grandi.