Arrivederci e grazie - La top 50 di chi saluta. 20-16: da Gonalons a J. Mario

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

20. Maxime Gonalons - Dalla Roma al Granada - Prestito -

Un lungo corteggiamento, pochissime presenze. Il francese arriva nella Capitale nel 2017, dopo una carriera ad altissimi livelli con la maglia del Lione. Utile riserva nella prima stagione in giallorosso, l'anno scorso non è riuscito a rilanciarsi al Siviglia.

19. Alban Lafont - Dalla Fiorentina al Nantes - Prestito -

Il Donnarumma di Francia, dicevano. In effetti, classe '99, è già alla sua quinta stagione consecutiva in un massimo campionato, italiano o francese che sia. L'anno scorso alti e bassi, ma non ha demeritato. I viola, però, hanno deciso di puntare su Dragowski.

18. Vitor Hugo - Dalla Fiorentina al Palmeiras - Titolo definitivo -

Arrivato nell'estate 2017 per 8 milioni di euro, torna a casa per 5,5 oggi. Nel mezzo, tante presenze e soprattutto tante emozioni: chiamato a sostituire l'indimenticato Astori, in viola gli perdonano alcune lacune tecniche, per la capacità di essere uomo. Non è da tutti.

17. Sime Vrsaljko - Dall'Inter all'Atlético Madrid - Rientro prestito -

Approdato in nerazzurro per essere titolare nel post Cancelo, colleziona qualche presenza e qualche difficoltà per la concorrenza di D'Ambrosio, ma a febbraio finisce sotto i ferri. E conclude lì la sua avventura interista. Il valore, ovviamente, non si discute.

16. Joao Mario - Dall'Inter al Lokomotiv Mosca - Prestito -

Colpo di mercato del 2016, dopo aver vinto l'Europeo col Portogallo. La stagione migliore, alla fine, è la prima: conferma le sue qualità, ma pare mancargli qualcosa. Poi diventa un piccolo caso, va al West Ham, torna all'Inter, ora riparte. La 10 era un peso eccessivo.