Arrivederci e grazie - La top 50 di chi saluta: al quinto posto c'è Kean

Il 2000 più precoce del calcio italiano, e non solo. Il momento di Moise Kean sembrava essere arrivato nel finale dell'ultima stagione, quando Allegri gli ha dato fiducia e lui ha segnato come fosse un bomber navigato. Poi l'estate di trattativa, la possibilità di rimanere alle spalle di Ronaldo, Dybala, Higuain, la scelta di non rinnovare e cambiare aria. Per 30 milioni, il rischio di pentirsi c'è per la Juventus: troppo presto per privarsi di un talento in rampa di lancio? Il tempo darà le sue risposte.

Tutto da dimostrare - La Premier potrebbe essere il campionato migliore per consacrarsi come stella del calcio mondiale, ma il ragazzo di Vercelli dovrà mostrare maturità e intelligenza, oltre a confermare le qualità tecniche e fisiche che già ha lasciato intravedere anche in Nazionale. Mancini lo ha punito, insieme a Zaniolo, per il comportamento tenuto in Under-21 durante l'ultimo Europeo di categoria e lo ha escluso dalla lista dei convocati per le prossime due sfide. L'avventura inglese è cominciata un po' in sordina: la concorrenza davanti è agguerrita e mister Marco Silva gli ha concesso la prima chance da titolare solo nell'ultimo turno di campionato (in Premier sono alla quarta giornata), contro il Wolverhampton dell'altro giovane "scaricato" dalla Serie A, Patrick Cutrone. L'attaccante azzurro ha ripagato subito con un assist e una prestazione convincente; dopo la sosta arriveranno le prime risposte.