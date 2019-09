Arrivederci e grazie - La top 50 di chi saluta: Cancelo è al secondo posto

Primo anno in Italia, all'Inter: Cancelo gioca benissimo, ma i nerazzurri non lo riscattano dal Valencia. Piomba la Juventus, che in una sola stagione ne raddoppia il valore nonostante un rendimento altalenante, complice anche l'ennesimo Scudetto vinto. Tanta tecnica, poca attenzione difensiva, poca propensione al calcio di Sarri: questi i motivi che hanno portato all'addio del portoghese. Può diventare il miglior terzino al mondo per alcuni, mentre altri gli rimproverano il fatto di non essere un laterale da difesa a quattro. Guardiolo lo ha voluto fortemente nel suo Manchester City: 65 milioni la cifra astronomica sborsata dal club inglese, parzialmente coperta dalla cessione di Danilo - valutato 37 milioni - proprio ai bianconeri.

Il difficile compito di Guardiola - Qualità in fase offensiva, qualche distrazione di troppo dietro. Errori che Allegri spesso non gli ha perdonato, punendolo con la panchina in alcune sfide cruciali, soprattutto in Champions League (andata con l'Atletico e ritorno con l'Ajax). Per un allenatore amante del possesso palla e del bel gioco, invece, il classe 1994 può essere una vera e propria manna dal cielo: Guardiola dovrà cercare di sfruttare al meglio le sue caratteristiche, ma allo stesso tempo avrà l'obbligo di riuscire a renderlo più equilibrato, nel modo di stare in campo e nella continuità. Solo così, Cancelo potrà dimostrare di valere così tanto.