Arrivederci e grazie - Top 50 di chi saluta. 50-46: da Despodov a Helander

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

50. Kiril Despodov - Dal Cagliari allo Sturm Graz - Prestito -

I sardi all'inizio ci avevano creduto: a gennaio l'attaccante bulgaro è arrivato a Cagliari per 3,5 milioni di euro dopo aver segnato un gol ogni due gare con il CSKA Sofia. Risultato? Appena quattro presenze in Serie A, di cui nessuna da titolare. Potrebbe essere un arrivederci.

49. Seung-woo Lee - Dall'Hellas Verona al VV Sint-Truiden - Titolo definitivo -

Sudcoreano, classe '98, cresciuto nelle giovanili del Barcellona: le aspettative erano alte, quando è arrivato nel 2017. L'esterno offensivo di Suwon, però, non è riuscito a ritagliarsi un posto al sole con gli scaligeri: il gol a San Siro nella prima stagione, l'anno scorso tanta panchina in Serie B.

48. Christian Nörgaard - Dalla Fiorentina al Brentford - Titolo definitivo -

Una sola annata in viola, tra le più complicate della storia recente della Fiorentina, che ha anche rischiato la retrocessione. Per il 24enne mediano danese, arrivato dal Brondby e finito ora in Championship per 3,5 milioni, soltanto 6 gare con i gigliati. E appena 8 minuti dall'arrivo di Montella.

47. Felipe Avenatti - Dal Bologna alllo Standard Liegi - Titolo definitivo -

Complice la sfortuna, non è riuscito a ripetere col Bologna gli anni belli di Ternana, dove a stagioni alterne ha raggiunto la doppia cifra in B. Arrivato all'ombra delle Due Torri per 2,5 milioni, saluta dopo 11 gare complessive in massima serie. Superato il calvario, l'anno scorso ha fatto bene al Kortrijk e ora ritrova l'aria belga.

46. Filip Helander - Dal Bologna ai Glasgow Rangers - Titolo definitivo -

Di presenze in A, il difensore svedese classe '93, ne ha fatte parecchie: 84, tra Bologna e Verona. In rossoblù, tre stagioni: mai titolare inamovibile, sempre utile nelle turnazioni. La cessione agli scozzesi frutta alle casse felsinee 3,9 milioni di euro.