Atletico Svincolati, 5 occasioni a costo zero. I trequartisti: da Wilshere a Robinho

vedi letture

10 ottobre, ovvero cinque giorni dopo la fine del mercato, e non mancano le occasioni e i nomi importanti ancora senza un contratto. Tanti calciatori svincolati, in tutto il Mondo. Il problema delle liste per la Serie A di fatto ha limitato anche scommesse e innesti più azzardati. Ma per chi dovesse riparare, in Italia e non soltanto, non mancano le occasioni e questi sono 5 nomi per reparto nello speciale di Tuttomercatoweb.com.

I trequartisti

Jack Wilshere Pezzo pregiatissimo degli svincolati. Nazionale inglese, a soli ventotto anni è senza squadra. Leader dell'Arsenal per tanti anni, da quando ha lasciato i Gunners nel 2017 non è riuscito a trovare più una giusta dimensione sia al Bournemouth che nei due anni al West Ham.

Jonathan de Guzman In Italia senza grande successo a Napoli, Carpi e Chievo Verona, si è rigenerato in tre anni all'Eintracht Francoforte. Nato a Toronto, Ontario, ma di passaporto olandese, è un trequartista che può giocare anche da play.

Alen Halilovic Lo svincolato più fresco. Arrivato al Milan come potenziale nuovo Luka Modric, premesse e promesse non sono state rispettate. Standar Lievi ed Heerenveen prestiti con scarso successo. A ventiquattro anni deve reinventarsi.

Samir Nasri L'ultimo anno all'Anderlecht, un'eternità vicino all'Italia. Sfiorarsi senza mai incontrarsi, adesso il transalpino, a lungo anche nazionale, è fermo ai box e senza squadra. A trentatre anni sembra all'ultima occasione in carriera.

Robinho L'ultima esperienza in Turchia al Basaksehir, è il giocatore più titolato tra quelli attualmente senza formazione A trentasei anni, è già andato in Cina, è tornato in patria, è rientrato in Europa. La prossima e ultima tappa, dopo 100 con 28 gol col Brasile in carriera, è ancora un mistero.