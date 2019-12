© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cosa vi siete detti negli spogliatoi, di avere più fiducia nel tecnico? La domanda, nella conferenza stampa in vista di Bayer Leverkusen-Juventus, è stata rivolta a Miralem Pjanic, ma sull'argomento ci ha tenuto a intervenire anche il tecnico Maurizio Sarri: "Volevo rispondere anche io, perché nella domanda c'era un attacco alla professionalità dei miei ragazzi, che è di livello altissimo. Forse volevi dire un'altra cosa, loro danno collaborazione piena; poi a volte riusciamo a fare quello che vogliamo e a volte no. Più spesso non ci riusciamo. Se parli solo di rendimento e non di atteggiamento dei ragazzi lo accetto e basta".