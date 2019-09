Benvenuti in Italia - Top 50 di chi arriva. 45-41: da Jony a Becao

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

45. Jony - Dal Malaga alla Lazio - Titolo definitivo - Il caso degli ultimi giorni di mercato si è risolto nel migliore dei modi per la Lazio. Il club capitolino ha ingaggiato l'esterno per 2 milioni, sfruttando l'accordo che permetteva al giocatore di lasciare il Malaga in caso di mancata promozione in Liga. Al-Thani, però, chiede l'intera clausola di rescissione (12 milioni) e si è rivolto alla FIFA, ma intanto Jony ha già esordito con la nuova maglia. Inzaghi può godersi la nuova freccia per la fascia sinistra, grande tecnica e velocità. Un degno rivale per capitan Lulic.

44. Takehiro Tomiyasu - Dal Sint-Truiden al Bologna - Titolo definitivo - Venti anni sulla carta d'identità, una maturità spaventosa mostrata nelle prime due partite di campionato. Takehiro Tomiyasu si candida già a rivelazione della Serie A 2019/20: il terzino destro giapponese è stato pescato dal Sint-Truiden e ha firmato un contratto fino al 2024. Costo dell'operazione: 7 milioni, un investimento che a lungo andare potrebbe rivelarsi davvero fruttuoso per il club felsineo. Da semisconosciuto a intoccabile, nel giro di poche settimane: si è adattato benissimo alla nuova realtà.

43. Salvatore Bocchetti - Dallo Spartak Mosca all'Hellas Verona - Fine contratto - Il desiderio di tornare in Italia, dopo nove anni in Russia (interrotti solo dalla breve parentesi rossonera del 2015), era sempre più pressante. Così, il classe 1986 si è svincolato lo scorso 6 luglio e 15 giorni dopo ha trovato l'accordo con l'Hellas Verona. Contratto fino al 2021 e tanta voglia di tornare protagonista in patria, facendo da chioccia per i tanti giovani a disposizione di Juric. Titolare contro il Bologna, in panchina con il Lecce, la sua esperienza sarà utile nel prosieguo della stagione.

42. Gonzalo Maroni - Dal Boca Juniors alla Sampdoria - Prestito - Un talento in rampa di lancio, pronto a sbocciare anche grazie ai consigli di un allenatore che con i giovani ha sempre dimostrato di saperci fare. Eusebio Di Francesco, però, non ha ancora avuto la possibilità di lavorare pienamente con il trequartista argentino: Maroni, infatti, si è infortunato durante la sfida di Coppa Italia contro il Crotone. La speranza è che il ventenne di Cordoba possa aiutare la squadra a risollevarsi dopo l'inizio di campionato tutt'altro che positivo, anche per meritarsi il riscatto.

41. Rodrigo Becao - Dal Bahia all'Udinese - Titolo definitivo - I due milioni (1.650.000 euro per la precisione) spesi per prelevarlo a titolo definitivo dal Bahia sono già stati ripagati lo scorso 25 agosto, quando il brasiliano ha bagnato il suo esordio in Serie A con una rete contro il Milan. Dalla Champions League disputata nella fredda Mosca al Friuli, il passo non è breve. Il 23enne ha cominciato con il piede giusto e cerca il grande salto in un club che di talenti ne ha lanciati davvero tanti.