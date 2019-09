Benvenuti in Italia - Top 50 di chi arriva. Godin sul terzo gradino del podio

3. Diego Godin - Dall'Atletico Madrid all'Inter - Svincolato

Due Europa League, tre Supercoppe europee, una Liga, una Copa del Rey e una Supercoppa di Spagna. Tanti successi e qualche delusione (su tutte le due finali di Champions perse con il Real) in nove stagioni e 389 partite con la maglia dell'Atletico Madrid, club di cui è diventato simbolo e testimonial nel mondo. Colonna portante della Nazionale uruguaiana, con cui ha conquistato la Copa America nel 2011 e di cui è recordman di presenze (131) e capitano. Basterebbero i numeri per spiegare l'importanza dell'arrivo di Diego Godin in Italia. A 33 anni, l'Inter si è assicurata uno dei migliori difensori al mondo.

Un affare nel vero senso della parola, perché l'accordo con i nerazzurri è arrivato nell'anno della scadenza del contratto con i colchoneros. Firma fino al 2022 e cinque milioni di ingaggio, più uno di bonus: Conte, dopo la BBC, può varare la GDS, un trio difensivo straordinario e una base solidissima su cui costruire le fondamenta di una squadra ambiziosa. Dopo aver saltato la prima giornata di campionato a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra, Godin ha esordito a Cagliari: il tecnico salentino gli ha concesso i sedici minuti finali e lui ha risposto presente, allontanando tutte le minacce e sbarrando la strada agli attaccanti di casa. La sosta è servita per tornare al 100% e contro l'Udinese si potrebbero fare le prove generali in vista della prima uscita ufficiale in Champions e del derby in programma sabato 21 settembre. Due partite in cui rinunciare all'esperienza e al carisma di Godin sarà davvero difficile.