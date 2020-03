I bilanci ai raggi X. Juve, 300 milioni di aumento di capitale per sostenere debito e mercato

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato i bilanci delle 20 squadre della Serie A 2018-2019. Dalla macro-analisi del quadro complessivo emerge un debito che sfiora i 2,5 miliardi, ma il quotidiano ha studiato nel dettaglio anche i singoli bilanci delle società che hanno preso parte allo scorso campionato.

Il bilancio della Juventus - Il numeri riguardanti la Juventus 2018-2019, spiega il quotidiano, vanno letti in controluce considerando che il club bianconero è in piena fase espansiva e che dopo la chiusura dell’ultimo esercizio ha effettuato un aumento di capitale da 300 milioni per sostenere e finanziare gli investimenti. Questa operazione ha consolidato la situazione patrimoniale e permesso di abbattere l’indebitamento: a giugno era 464 milioni, a dicembre 327 dopo aver assorbito tutti gli acquisti estivi (soprattutto De Ligt). Questi ultimi acquisti hanno alzato i costi di quasi 40 milioni nel primo trimestre, fatto che ha reso necessaria un’azione di risparmio per riequilibrare la gestione contabile. I ricavi, in questo contesto, continuano sul trend positivo della prima stagione bianconera di CR7.