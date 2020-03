I bilanci ai raggi X. Napoli club virtuoso: ultimo esercizio positivo grazie a Hamsik e Jorginho

La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, ha analizzato i bilanci delle 20 squadre della Serie A 2018-2019. Dalla macro-analisi del quadro complessivo emerge un debito che sfiora i 2,5 miliardi, ma il quotidiano ha studiato nel dettaglio anche i singoli bilanci delle società che hanno preso parte allo scorso campionato.

Il bilancio del Napoli - Le relativamente recenti cessioni di Hamsik e soprattutto Jorginho hanno permesso al Napoli di chiudere un altro esercizio in utile, +29,2 milioni nel 2018-2019. Considerando le ultime stagioni, per il Napoli è la terza volta in positivo (+20,2 nel 2013-2014, +66,6 nel 2016-2017), questo nonostante un costante innalzamento delle spese (soprattutto legate agli stipendi). In ogni caso, si legge, il Napoli è uno dei pochi club virtuosi della Serie A, come testimoniato dal patrimonio netto accumulato con gli utili (145,4 milioni) e dall’assenza di debiti finanziari.