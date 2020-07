Bild - Inter ipotesi irrealistica per Alaba. Se lascia il Bayern, sarà Real o Barcellona

Il quotidiano tedesco 'Bild' fa il punto sulle indiscrezioni di mercato relative a David Alaba, laterale sinistro legato al Bayern Monaco da un contratto in scadenza nel 2021. Il terzino austriaco da tempo sta portando avanti le contrattazioni per il rinnovo del contratto ma, al momento, non ha ancora raggiunto l'accordo e non è scontato che si arrivi alla fumata bianca. Alaba sta valutando la possibilità di una nuova avventura calcistica e per questo non ha ancora sciolto le riserve.

Ma dove potrebbe andare in caso di addio? Secondo la 'Bild', è da considerarsi irrealistico un suo trasferimento all'Inter. "È probabile - si legge - che l'austriaco estenda il suo contratto col Bayern, che scade nel 2021, o che si trasferisca in una delle due migliori squadre spagnole se sono seriamente interessate e vogliono soddisfare la richiesta della squadra di Monaco". Il Bayern valuta il cartellino di Alaba 50 milioni di euro.