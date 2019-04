C'è una big su Berardi? Crescita a Sassuolo e un dilemma da risolvere

© foto di Insidefoto/Image Sport

C'è stato un momento in cui Domenico Berardi sembrava a un passo dall'approdo in una big. Juventus, Milan e Inter - senza dimenticare la Roma che lo voleva la scorsa estate su indicazione di Di Francesco - erano forti sul talentuoso attaccante in forza al Sassuolo, club che ha poi sempre trattenuto il classe '94 supportandolo anche nei momenti di poca brillantezza.

La svolta - Come avvenuto anche in una parte della stagione in corso, prima che il ragazzo tornasse al gol il 10 marzo contro il Napoli. L'iniziale vantaggio al Mapei Stadium con i partenopei ha forse segnato una svolta nel campionato di Berardi, che ha poi segnato anche contro Chievo e Lazio oltre servire un prezioso assist con l'Udinese. Tre gol nelle ultime sette partite disputate dalla squadra di Roberto De Zerbi rappresentano un buon bottino, considerando il fatto che il Sassuolo sembra a un passo dalla salvezza.

Dilemma - Resta da capire se ci saranno evoluzioni di mercato intorno il nome di Berardi, con la Juve che in passato lo aveva in pugno senza però affondare il colpo. Il presente si chiama Sassuolo, il futuro chissà. Forse anche per la crescita del ragazzo sarebbe positivo il salto in un club che punti a qualificarsi almeno in Europa. Altrimenti Berardi, prossimo ai 25 anni, potrebbe restare in 'provincia' senza mai mettersi alla prova con un'altra maglia - e conseguenti altre pressioni - sulle spalle.