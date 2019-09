Champions -1 - Zenit, Malcom la stella. 4-4-2 con tanta fantasia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Persa la Supercoppa di Russia, sconfitta nell'ultima gara contro l'UFA, lo Zenit San Pietroburgo ha incominciato la stagione con l'idea di essere protagonista almeno nel proprio campionato, sperando di crescere partita dopo partita in Europa. Per ora è primo in classifica in Premier Liga, con 20 punti nelle prime nove gare.

Il mercato - Il grande colpo è certamente Malcom dal Barcellona, pagato 40 milioni di euro (più bonus), ma non è l'unico colpo: acquistato anche Douglas Santos, per puntellare il lato sinistro della difesa dopo l'addio - un anno fa - di Domenico Criscito: dodici i milioni pagati all'Amburgo per il laterale, 8 per Vyacheslav sull'altro lato. Più alcuni colpi minori come Sutormin, Krugovoy o Vasyutin.

La stella - Malcom - Trasferimento sofferto e di difficile realizzazione, anche perché costato molto, ha incartato il possibile addio di Emiliano Rigoni. Quaranta milioni per chi, un anno fa, era a un passo dalla Roma e poi, a Barcellona, è stato bloccato da Messi. Piccolo, veloce e tecnico, è un'ala che può far saltare gli schemi sulla fascia di competenza.

La possibile rivelazione - Vyacheslav Karavaev Arrivato all'ultimo soffio dal Vitesse, si candida a diventare il padrone della fascia destra, soprattutto in difesa, scortando e lasciando spazio a Malcom, impiegato solo in fase offensiva. Nell'ultimo anno è cresciuto molto, probabilmente sarà convocato in Nazionale a breve giro di posta.

L'undici tipo Il 4-4-2 di Sergej Semak sembra classico, con due giocatori di discreta classe sulle fasce come Malcom e Driussi, con capacità d'inventare dietro l'iraniano Azmoun e Dzyuba. Dietro Ivanovic è il capitano, come spalla a Rakitskly mentre Mammana è dietro nelle gerarchie.

Lunev; Karavaev, Ivanovic, Rakitskly, Santos; Malcom, Ozdoev, Barrios, Driussi; Azmoun, Dzyuba.