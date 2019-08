Chi è in uscita? Da Pajac a Bradaric, il punto sul Cagliari

Mercato decisamente scoppiettante per il Cagliari che sta definendo anche il ritorno di Luca Pellegrini per la corsia sinistra. Poi ci sarà tempo e modo per parlare anche dell'attaccante, ma nel mezzo Giulini e Carli dovranno mettere mano anche alle uscite.

VERSO L'ADDIO - Salutato Farias, ufficialmente del Lecce, la società sarda ha ancora diverse situazioni in uscita da sbrogliare. La prima, oramai indirizzata verso la fumata bianca, è quella di Marko Pajac, col croato già arrivato a Genova nelle scorse ore. In uscita anche Daniele Ragatzu, che potrebbe tornare all'Olbia, e Santiago Colombatto, centrocampista cercato da Hellas e Frosinone. Kiril Despodov, infine, potrebbe andare in prestito in Serie B.

IN FORSE - Nella rosa cagliaritana ci sono anche giocatori il cui futuro non è ancora ben definito: a centrocampo la concorrenza è tanta alla luce dei nuovi acquisti, ma Alessandro Deiola potrebbe restare anche per la questione lista (oltre che per il rinnovo delle scorse settimane). In uscita potrebbe esserci Filip Bradaric che piace al PAOK, mentre per Alberto Cerri ogni valutazione sarà rimandata a dopo l'eventuale acquisto di una nuova punta.