Chi è in uscita? Roma, Dzeko aspetta l'Inter. E Zaniolo resta nome caldo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma sta dando una decisa accelerata al mercato in entrata, con gli affari Mancini e Veretout oramai in via di definizione. Per quanto riguarda le uscite, dopo gli addii già ufficiali di El Shaarawy, Manolas, Luca Pellegrini e Daniele De Rossi, gli uomini mercato giallorossi si sono presi qualche giorno di tempo per valutare. Ma già nei prossimi giorni l'opera di sfoltimento della rosa potrebbe riprendere il via.

Il primo sarà Dzeko - Partiamo da un presupposto. Iniziare la stagione con un giocatore del suo calibro scontento non è il massimo. Per questo nei prossimi giorni potrebbe arrivare la definizione dell'accordo fra Inter e Roma appunto per il centravanti bosniaco. I giallorossi chiedono ancora 20 milioni, l'Inter per il momento è arrivata a 12 più bonus. Con un passo in avanti da parte di entrambi i club come detto l'operazione può trovare la fumata bianca.

Rebus Nzonzi e trattative per Zaniolo - Il centrocampista francese non ha certo impressionato nel primo anno nella Capitale e proprio per questo le strade del mercato potrebbero portare lontano da Roma. Il Lione potrebbe affondare il colpo, ma non sono da escludere sorprese. Fra i colpi andati a vuoto nella scorsa stagione c'è anche Javier Pastore, ma la prospettiva cinese al momento non pare entusiasmare il Flaco. Patrik Schick potrebbe restare nonostante le voci, mentre il discorso Nicolò Zaniolo merita un discorso a parte: la Juventus lo segue da tempo ed il Tottenham ha mosso passi ufficiali trattando con Baldini. Ma per il momento nessuno si è avvicinato alla valutazione di 50 milioni fatta dalla Roma. Gregoire Defrel è conteso da Cagliari e Fiorentina, mentre per Robin Olsen dovrà essere trovata una sistemazione dopo l'arrivo di Pau Lopez.