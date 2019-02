Chi vuol essere Pichichi? Da CR7 a Petagna, come stanno i bomber

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fossimo in Spagna, diremmo chi vuol essere Pichichi? Siamo in Italia e inseguiamo il prossimo capocannoniere della Serie A. Un trono l'anno scorso condiviso da Mauro Icardi e Ciro Immobile, re dei bomber a pari merito con 29 reti, entrambi piuttosto in affanno nelle ultime uscite. Quest'anno, almeno finora, c'è un grande favorito. Il nuovo re? Per ora è Cristiano Ronaldo: 19 gol per il cannoniere portoghese della Juventus, leader dell'attuale classifica. Lo insegue un altro volto nuovo della Serie A: il pistolero, Krzysztof Piatek, con 18 reti all'attivo. Strepitoso sia con la maglia del Genoa che con quella del Milan. Poi Fabio Quagliarella e Duvan Zapata, fino ad Andrea Petagna, che con i suoi 10 gol completa la lista dei bomber già in doppia cifra. Priva, imprevedibile a inizio stagione, di Maurito Icardi.

La classifica marcatori -

Cristiano Ronaldo 19 gol

Krzysztof Piatek 18

Fabio Quagliarella 17

Duvan Zapata 16

Arkadiusz Milik 14

Ciro Immobile 11

Francesco Caputo 11

Andrea Petagna 10

Lo stato di forma di Cristiano Ronaldo

Partite giocate: 25

Gol fatti: 19

Su rigore: 5

Tiri totali: 117, di cui 71 in porta

Ultime 10 giornate: 9 gol

Lo stato di forma di Krzysztof Piatek

Partite giocate: 24

Gol fatti: 18

Su rigore: 2

Tiri totali: 69, di cui 45 in porta

Ultime 10 giornate: 7 gol

Lo stato di forma di Fabio Quagliarella

Partite giocate: 24

Gol fatti: 18

Su rigore: 5

Tiri totali: 71, di cui 42 in porta

Ultime 10 giornate: 9 gol

Lo stato di forma di Duvan Zapata

Partite giocate: 25

Gol fatti: 16

Su rigore: 1

Tiri totali: 55, di cui 36 in porta

Ultime 10 giornate: 11 gol

Lo stato di forma di Arkadiusz Milik

Partite giocate: 22

Gol fatti: 14

Su rigore: 0

Tiri totali: 62, di cui 42 in porta

Ultime 10 giornate: 7 gol

Lo stato di forma di Ciro Immobile

Partite giocate: 23

Gol fatti: 11

Su rigore: 2

Tiri totali: 63, di cui 42 in porta

Ultime 10 giornate: 1 gol

Lo stato di forma di Francesco Caputo

Partite giocate: 25

Gol fatti: 11

Su rigore: 1

Tiri totali: 46, di cui 32 in porta

Ultime 10 giornate: 3 gol

Lo stato di forma di Andrea Petagna

Partite giocate: 23

Gol fatti: 10

Su rigore: 2

Tiri totali: 48, di cui 33 in porta

Ultime 10 giornate: 5 gol