Comeback goals. La Juventus si prepara al Lione col video della tripletta di CR7 all'Atletico

La Juventus è pronta a sfidare il Lione e a tentare la rimonta dopo la sconfitta per 1-0 in terra transalpina. A guidare i bianconeri ci sarà ancora una volta Cristiano Ronaldo e la Juventus, per caricare la squadra e l'ambiente in vista della sfida di questa sera all'Allianz Stadium, ha postato su Twitter il video con la straordinaria tripletta del portoghese con cui lo scorso anno ribaltò la doppia sfida contro l'Atletico Madrid. Dopo il 2-0 dell'andata al Wanda Metropolitano, i bianconeri si resero protagonisti di una splendida rimonta vincendo 3-0 con 3 gol proprio di CR7. Nel post della Juventus, le immagini delle reti di quella sera.