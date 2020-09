I contatti Leonardo-Lucci, il volo privato, il contratto, il riscatto: i retroscena su Florenzi al PSG

Alessandro Florenzi dalla Roma al Paris Saint-Germain. Una trattativa inattesa, che ha sorpreso gli addetti ai lavori. Un trasferimento lampo, di cui Tuttomercatoweb.com ha ricostruito i retroscena. La partenza riguarda la Serie A e l'Inghilterra: Alessandro Lucci, agente che ha orchestrato il passaggio di Florenzi a Parigi dal primo all'ultimo step con Leonardo, aveva ricevuto più manifestazioni d'interesse per il giocatore che la Roma aveva considerato in uscita. In Italia, sia Fiorentina che Atalanta avevano preso contatti per vagliare la possibilità, tecnica ed economica. In Inghilterra il discorso aperto era con l'Everton: nome gradito a Carlo Ancelotti, la trattativa proprio in questi giorni avrebbe potuto prendere un risvolto positivo.

Poi Parigi Già, poi il PSG. Nel corso di una telefonata, Leonardo e Lucci hanno parlato delle esigenze di mercato del Paris. Dopo la partenza di Thomas Meunier, la formazione di Thomas Tuchel ha evidenziato la mancanza di un giocatore capace di giocarsi la maglia da titolare con Thilo Kehrer. Lì è nato il nome di Alessandro Florenzi. Chiamata al tecnico tedesco e luce verde, sin da subito, per far quadrare i conti.

L'accelerata in settimana Una questione nata pochi giorni fa e che si è sviluppata negli uffici dei conti di Paris, Roma e di Florenzi, in questi ultimi cinque giorni. Contatti telefonici, nessun incontro vis a vis con Lucci perché in epoca di Covid gli spostamenti internazionali non sono certo semplici. In tutto questo, l'ok da parte dell'italiano a un treno che probabilmente neanche si aspettava, ma sul quale è salito al volo. Con entusiasmo. Neymar, Mbappé, Verratti e non solo, non ci ha pensato più di due volte.

Per il PSG è una scelta Da Parigi, dove il giocatore e l'agente sono arrivati oggi, con volo privato da Roma, arriva chiaro il messaggio. E' una scelta, un'opportunità di mercato sfruttata e non un'opzione da 'ultimo giorno'. Leonardo e Tuchel, col portafogli di Al-Khelaifi, hanno deciso di puntare su Florenzi.

I dettagli Ieri il giocatore ha sentito direttamente il dirigente brasiliano al telefono e oggi si è incontrato con lo staff sanitario e col dirigente con cui, insieme a Lucci, firmerà il contratto nella sede del Paris. Per iniziare una nuova storia. Che era difficile da immaginare solo qualche giorno fa, forse anche per le parti in causa. I sogni a volte son realtà: Florenzi metterà nero su bianco su un contratto da un anno di prestito più quattro a seguire post riscatto, fissato tra Paris e Roma a 9 milioni.