Corriere dello Sport, Ibra: Milan, Napoli e Bologna. Perché sì e perché no

Milan, Napoli e Bologna continuano a seguire Zlatan Ibrahimovic e il Corriere dello Sport di questa mattina fa il borsino di vantaggi e svantaggi nel tesserare lo svedese, che il prossimo 31 dicembre si libererà dai Los Angeles Galaxy:

Milan: Zlatan conosce già molto bene l'ambiente visto il suo trascorso in rossonero e diventerebbe il salvatore della stagione, danto tanto anche all'interno dello spogliatoio.

Dall'altra parte ci sono i costi: il club non può far salire il monte ingaggi senza prima cedere giocatori e in questo caso serve una riflessione.

Napoli: Ibra piace molto ad Aurelio De Laurentiis e potrebbe rigiocare in Champions League, competizione che da sempre è nel mirino dello svedese, anche perché non l'ha mai vinta.

I contro sono relativi all'abbondanza. Il reparto avanzato partenopeo è affollato e bisognerebbe priva vendere qualcuno.

Bologna: La garanzia è rappresentata dal feeling di Ibrahimovic con Sinisa Mihajlovic che lo corteggia da tempo: i due si sono sentiti spesso nelle ultime settimane.

Le difficoltà nascono dai costi dell'operazione, dalla concorrenza agguerrita e dalle ambizioni del club felsineo che non può essere alla pari con Milan e Napoli.