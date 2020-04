Corsport - Dybala ancora positivo, c'è CR7 dietro la notizia diffusa dal Chiringuito

Ripresa sì, ripresa no. Il calcio italiano discute e fa discutere, ma due big come Juventus e Inter, pur formalmente favorevoli alla ripresa, non si sono mai esposte mediaticamente (come per esempio fa la Lazio) in questa direzione. Fa il punto, soprattutto sui bianconeri, il Corriere dello Sport.

Ronaldo e la notizia su Dybala. Nello specifico, il quotidiano romano rilegge la situazione di Cristiano Ronaldo, tra i primi a lasciare l’Italia e che tuttora non riterrebbe maturi i tempi per un rientro. Quindi, di fatto, sarebbe contrario a una ripresa nell’immediato. Una posizione che potrebbe essere rafforzata dalla notizia di Paulo Dybala ancora positivo 40 giorni dopo il primo tampone. Una notizia arrivata dalla Spagna, da ambienti vicini a CR7. E c’è chi pensa, scrive il Corsport, che sia filtrata proprio dall’entourage del portoghese: una sorta di messaggio ulteriore, per far capire di non ritenere ancora superata la necessità di rimanere fuori dall’Italia.