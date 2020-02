Derby di Milano, valore di mercato: l'Inter batte il Milan 683 a 399

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Nel derby di Milano si sfidano sempre grandi calciatori. Stavolta sarà il turno di Lukaku ed Eriksen da una parte, Ibrahimovic e Rafael Leao dall'altra. Ma i dati Transfermarkt, portale dedicato a tutto quello che ruota intorno alle statistiche e al valore ideale dei calciatori, racconta uno squilibrio abbastanza netto fra le due squadre.

IMPENNATA CON ERIKSEN - Da una parte c'è l'Inter che, con il mercato di gennaio, ha dato una ulteriore sterzata. Il danese è il giocatore con più valore della rosa, con 90 milioni di euro (a fronte di "solamente" 20 pagati). Poi c'è la coppia d'attacco, Martinez con 80 e Lukaku con 75: l'argentino rimarrà ai box e giocherà Alexis Sanchez - che nel suo punto più alto costava 70 milioni e ora ne vale 25. Poi tris a 60: de Vrij, Brozovic e Skriniar. Il meno costoso, oltre a Padelli e Berni? Lorenzo Pirola, classe 2002, che costa solo 1 milione (dietro a Borja Valero a 1,5 e Ranocchia a 3).

COMANDA IL PORTIERE - Invece nel Milan c'è un problema di valutazioni e di cartellini. Perché il più costoso è Gianluigi Donnarumma, valutato sì 55 milioni di euro, ma in scadenza nel 2021. Il rischio è che Raiola si stia sfregando già le mani. Poi c'è il capitano Romagnoli, a 45. A completare la top5, in maniera quasi paradossale, ci sono Paquetà, Rebic e Kessie, tre che dovevano andare via in qualche modo nel mercato di gennaio e che in realtà sono rimasti. E Ibrahimovic? I suoi 38 anni lo fanno valere "solamente" 3,5 milioni di euro.