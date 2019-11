Dove si gioca Euro2020: le 12 città con i rispettivi stadi. Finale a Wembley

Euro 2020 coinciderà con il 60° anniversario dalla nascita del torneo. E anche per questo motivo, la UEFA ha deciso di studiare la formula itinerante con le partite che si giocheranno addirittura in 12 diverse città europee. Due i punti fermi: la gara inaugurale si giocherà all'Olimpico di Roma, mentre semifinali e finali avranno come palcoscenico Wembley a Londra. L'impianto britannico sarà così l'unico ad ospitare in totale 7 partite, mentre le altre 11 città saranno sede di 4 partite nell'arco del torneo. Le 12 città sono state accoppiate in modo da essere equamente divise nei 6 gironi:

GRUPPO A: Roma e Baku

GRUPPO B: San Pietroburgo e Copenaghen

GRUPPO C: Amsterdam e Bucarest

GRUPPO D: Londra e Glasgow

GRUPPO E: Bilbao e Dublino

GRUPPO F: Monaco e Budapest

Di seguito il dettaglio delle varie città ospitanti e dei relativi impianti: