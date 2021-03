I dubbi del Sassuolo su Scamacca: tenerlo o monetizzare? Juve, Milan e Inter alla finestra

Gianluca Scamacca è tornato a segnare e a portare punti alla causa del Genoa e dunque si sono subito riaccese le voci di mercato che lo avevano ampiamente coinvolto a gennaio. 25-30 milioni di euro è la valutazione che il Sassuolo fa del suo cartellino, visto che alla fine della stagione, comunque vada, tornerà in Emilia visto che il Grifone non ha nessun diritto di riscatto per l'attaccante. Il dubbio di Carnevali è già servito: vendere e monetizzare oppure lanciarlo in neroverde? Di sicuro Juve e Milan lo seguono senza nascondere il proprio interesse, ma anche l'Inter potrebbe farci un pensiero come alter ego di Lukaku. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.