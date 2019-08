Due settimane alla fine del mercato: Torino, fretta per l'arrivo di Verdi

Due settimane alla fine del calciomercato italiano: lo speciale di Tuttomercatoweb.com

Il calciomercato italiano finirà il 2 settembre alle ore 20:00 in punto. Due settimane tonde, dunque, prima del gong finale delle trattative. Tuttomercatoweb.com vi accompagnerà come sempre nei rumors, nei dettagli e nelle ufficialità di tutte le formazioni del pallone nostrano. Approfondimenti su obiettivi e cessioni, a due settimane dall'atteso sipario pronto a calare sul calciomercato.

Corsa per avere Verdi - I granata vogliono inserirlo nelle liste per sfidare il Wolverhampton in Europa League. 48 ore, dunque, per arruolarlo per lo spareggio. I conti tornano, a Verdi 2 milioni netti, 10 per il prestito e 10 per il riscatto obbligatorio nel 2021 al Napoli da parte del Torino: con l'arrivo di Lozano in azzurro, si dovrebbe sbloccare anche l'arrivo dell'ex felsineo in granata.

Scambio in ponte - Il club ha portato avanti nel weekend una nuova trattativa, o meglio uno scambio: da un lato Samuel Gustafson, dall'altro Daniel Bessa. Gustafson ha già vestito la maglia degli scaligeri nella passa stagione, mentre Bessa ha disputato l'ultimo campionato di Serie A con il Genoa ma potrebbe lasciare nuovamente Verona.

Le uscite - Da sistemare davvero poco nella rosa di Mazzarri: possibile che qualche giovane vada a giocare, come il bomber Vincenzo Millico. Il classe 2000 potrebbe trovar spazio in qualche squadra di Serie B.