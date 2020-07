È l'estate di Lautaro Martinez: ma casa Barça è in fiamme

Oggi è il primo luglio, data che solitamente dà il gong alle trattative. Con il campionato in corso è ancora lontano il momento dell'inizio delle contrattazioni. TMW propone una lista dei nomi che ci accompagneranno questa lunga estate

IN FIAMMEQuanto durerà la telenovela Lautaro Martinez? Probabilmente più di quanto preventivato inizialmente. Perché il Barcellona è eroso da problemi interni, sia sul lato dirigenziale che da quello tecnico. Quique Setien non ha più in mano la squadra, lo spogliatoio, con critiche che piovono addosso da ogni dove, con richieste di scuse e Griezmann che gioca un solo minuto nel ritorno contro l'Atletico Madrid, provocando il silenzio di Simeone.

LA CLAUSOLA - È il modo principale per liberare Lautaro, ma la situazione non sembra smuoversi da quel punto di vista. Junior Firpo è un tassello che può andare a genio a Conte - che ha già avuto Hakimi - perché aiuterebbe a mettere a posto i laterali per una decina di stagioni, almeno nelle intenzioni. Non è detto quindi che la situazione non si sblocchi più in là. con una proposta da ottantacinque più Firpo. Più difficile rimanere, perché la richiesta da 7 milioni a stagione si è impennata intorno ai 10, anche se le prestazioni non sembrano ancora quelle di inizio stagione.