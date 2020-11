Eurorivali - Il weekend delle avversarie dell'Inter: tre pareggi per 1-1, Real quarto in Liga

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e il ritorno dei campionati, ripartono anche le Coppe Europee, giunte al quarto turno della fase a gironi. Lazio, Juventus, Inter e Atalanta cercano di staccare il pass per gli ottavi di Champions League, mentre Milan, Roma e Napoli proveranno a qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. Vediamo i risultati delle avversarie nei rispettivi raggruppamenti.

L'Inter di Antonio Conte è l'unica squadra a raccogliere l'intera posta in palio. Il Real Madrid non va oltre l'1-1 sul campo dell'ostico Villarreal e resta quarto in classifica, a sei punti dal primo posto occupato dalla sorprendente Real Sociedad. Stesso risultato anche per il Borussia Mönchengladbach contro l'Augsburg e lo Shakhtar contro l'Oleksandriya. I tedeschi sono settimi in Bundesliga, mentre gli ucraini occupano la seconda posizione alle spalle della Dinamo Kiev.