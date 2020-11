Eurorivali - Il weekend delle avversarie della Juve: perde solo il Barcellona, ora 12°

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e il ritorno dei campionati, ripartono anche le Coppe Europee, giunte al quarto turno della fase a gironi. Lazio, Juventus, Inter e Atalanta cercano di staccare il pass per gli ottavi di Champions League, mentre Milan, Roma e Napoli proveranno a qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. Vediamo i risultati delle avversarie nei rispettivi raggruppamenti.

La Juventus di Cristiano Ronaldo affronterà martedì il Ferencvaros, con l'obiettivo di chiudere il discorso qualificazione. Gli ungheresi hanno vinto in trasferta contro l'Honved per 1-0, consolidando il primo posto in campionato. Successo importante anche per la Dinamo Kiev, che si impone 2-0 sul campo dell'Inhulets e mantiene tre punti di vantaggio sullo Shakhtar. Male, invece, il Barcellona di Messi e Koeman: altra sconfitta, 1-0 a Madrid contro l'Atletico, e dodicesimo posto in classifica (seppur con due partite in meno). I punti di distacco dalla vetta sono 12, 9 dai colchoneros che hanno giocato lo stesso numero di incontri.. E l'infortunio di Piqué è un'ulteriore tegola.