Eurorivali - Porto, ritorno al successo dopo due pareggi e un ko

E' tornato a macinare successi il Porto di Sergio Conceicao. Dopo due pareggi consecutivi in campionato contro Guimaraes e Moreirense, e la sconfitta in Champions League contro la Roma nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, la squadra capolista in Primeira Liga ha battuto 2-0 il Vitoria Setubal grazie alle reti di Hector Herrera e Tiquinho.

Grazie a questo successo il Porto ha conservato i quattro punti di vantaggio sul Benfica e ha allungato a +5 sullo Sporting Braga sconfitto dallo Sporting Club di Lisbona.

La formazione del Porto scesa in campo contro il Vitoria Setubal - Casillas; Manafa, Felipe, Militao, Alex Telles; Corona, Pereira, Herrera, Otavio; Tiquinho, Adrian.

Gli ultimi cinque risultati del Porto

30 gennaio, Primeira Liga - Porto-Belenenses 3-0

3 febbraio, Primeira Liga - Guimaraes-Porto 0-0

8 febbraio, Primeira Liga - Moreirense-Porto 1-1

12 febbraio, Champions League - Roma-Porto 2-1

16 febbraio, Primeira Liga - Porto-Setubal 2-0