Flop nerazzurro o craque rubronegro? Gabigol, numeri da star in Brasile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Era l'estate del 2017, quando l'Inter decise di privarsi in via semi-definitiva di Gabriel Barbosa, in arte Gabigol. In Italia il preannunciato fenomeno brasiliano non lasciò praticamente traccia, con la cronaca che segnala solo la rete contro il Bologna e la relativa esultanza quasi sorpresa. Inevitabile la cessione, visti numeri e aspettative (disattese). A settembre arrivò il Benfica, pronto a scommettere sul rilancio del brasiliano. Ma anche a Lisbona, dopo poco, si stufarono dei modi e del non apporto dato sul campo dal giocatore.

Il rientro in Brasile. La nuova esplosione - La sua avventura al Santos iniziò l'1 marzo del 2018, Copa Libertadores contro il Garcilaso. Da lì in avanti e fino a novembre, Gabigol fra campionato e Copa collezionerà col Peixe 42 presenze e 19 reti. Segnali, e che segnali, di rinascita. Ma la metamorfosi da grande incompreso a giocatore più ambito di tutto il Sudamerica non era ancora conclusa. E qui arriva il Flamengo, una delle squadre attualmente più in vista (e più facoltose) di tutto il Brasile. Col Mengao non ci sono margini di critica: 31 gol e 10 assist, titolo di capocannoniere, vittoria del campionato e della Copa Libertadores grazie alla sua doppietta nella finale contro il River Plate. Numeri da fenomeno assoluto, quelli ultimi di Gabigol. Che inevitabilmente portano a delle considerazioni, da parte dell'Inter. Il giocatore indolente e mai decisivo visto all'Inter (e al Benfica) o il craque di Santos e Flamengo. Chi è davvero Gabriel Barbosa?

Gabigol all'Inter: 10 presenze, 1 gol

Gabigol al Benfica: 5 presenze, 1 gol

Gabigol al Santos: 42 presenze, 19 gol. Capocannoniere in campionato

Gabigol al Flamengo: 38 presenze, 31 gol e 10 assist. Vincitore e capocannoniere del Campeonato Brasileiro, vincitore e capocannoniere della Libertadores