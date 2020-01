Voluto, inseguito e comprato, Kevin Prince Boateng non ha ancora giustificato l'investimento estivo della Fiorentina. E infatti si trova al 10° posto della Flop10 degli acquisti estivi per media voto. Pradè e Barone, su indicazione di Vincenzo Montella, in estate hanno chiuso la trattativa col Sassuolo per regalare all'Aeroplanino il falso 9 che nelle idee iniziali doveva agire fra Ribery e Chiesa. Ma l'impatto del Boa, reduce dal prestito semestrale al Barcellona, non è stato propriamente dei migliori. Dopo un inizio incoraggiante, col gol alla prima contro il Napoli, il rendimento è andato a calare e infatti quell'esultanza del Franchi resta l'unica di Boateng in maglia gigliata. Almeno per ora.

I numeri di Boateng alla Fiorentina, 10° nella classifica Flop10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 14

Minuti giocati: 595

Gol e assist: 1 gol

Media voto TMW: 5,54