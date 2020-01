Dopo 8 anni e una lunga militanza nel Palermo, Andrea Rispoli ha fatto ritorno a Lecce nell'ultima estate di calciomercato. Un acquisto che ha portato esperienza, ad una rosa a disposizione di mister Liverani un po' acerba in fatto di abitudine alla massima competizione nazionale. Titolare della corsia destra della squadra salentina, il classe '88 non è però riuscito ad offrire un rendimento costante e di qualità, come dimostra il quinto posto nella Flop10 degli acquisti estivi di Serie A.

I numeri di rispoli al Lecce, 5° nella Flop10 degli acquisti estivi

Presenze in campionato: 16

Minuti giocati: 1.009

Gol e assist: /

Media voto TMW: 5,45